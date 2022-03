In Italia continua il caro prezzi per quanto concerne le bollette della luce e del gas. Anche nel corso di questa stagione primaverile molti cittadini si ritroveranno a pagare qualcosa in più per le forniture dell’energia elettrica e per le forniture di gas. Anche a causa del conflitto in Ucraina e del conseguente scontro geopolitico, i prezzi sono destinati ad aumentare ancora di più.

Bollette, il Governo mette in campo altri milioni di euro

Gli analisti hanno sottolineato con alcune elaborazioni e simulazioni quelli che potrebbero essere i costi aggiuntivi per gli italiani nel corso di questo 2022. In base ai dati degli esperti le spese extra rispetto allo scorso nano potrebbero raggiungere sino ai 1000 euro per ogni famiglia e per ogni cittadini. A causa di tale scenario, i costi sono addirittura quadruplicati per i professionisti e partite IVA

Il Governo, che già lo scorso mese di dicembre aveva previsto un fondo dal valore di 5 miliardi di euro, ha deciso di intervenire ancora a sostegno delle spese quotidiane dei cittadini. Il pacchetto di incentivi è stato utile per una riduzione delle componenti aggiuntive delle bollette per la luce e per uno sgravio sull’IVA per le bollette del gas.

Il nuovo decreto varato dall’esecutivo ha previsto un ulteriore fondo, il cui valore dovrebbe essere rispettivamente dai 7 miliardi ai 10 miliardi di euro. Anche questo stanziamento di fondi non dovrebbe annullare tutte le spese extra per i cittadini, ma riuscirebbe comunque a calmierare i costi finali delle bollette specialmente per gli italiani a basso reddito e per le partite IVA.