WindTre risponde a tono a Iliad ed alle sue principali tariffe low cost per la telefonia mobile. Il gestore arancione vuole mettere sul piatto di tutti i possibili clienti una tariffa alternativa rispetto alla Giga 120 di Iliad. La migliore soluzione per tutti gli abbonati è rappresentata senza dubbio dalla proposta Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost anche a marzo

La WindTre Go Unlimited Star+ in questo momento può essere considerata una delle migliori tariffe sul fronte della telefonia mobile. I clienti che scelgono questa proposta avranno a loro disposizione consumi illimitati ai costi più bassi del mercato.

Gli abbonati di WindTre, nel dettaglio, potranno beneficiare di Giga infiniti per telefonare verso tutti i numeri fissi e mobili con chiamate illimitate verso tutti ed anche con SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il costo previsto per il rinnovo di questa ricaricabile è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La WindTre Go Unlimited Star+ garantisce inoltre ulteriori vantaggi anche sul fronte delle condizioni. I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno infatti anche un costo bloccato almeno nel corso del primo semestre. In controtendenza rispetto ai mesi scorsi, quindi WindTre si impegna a non applicare rimodulazioni sui prezzi nelle fasi iniziali dell’abbonamento per la telefonia mobile.

Per quanto concerne i prezzi, l’unica condizione aggiuntiva per i clienti di WindTre è una quota extra dal valore una tantum di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Necessaria la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.