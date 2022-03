Prezzi davvero ai minimi storici da Trony, con il nuovo volantino gli utenti hanno davvero la possibilità di spendere pochissimo su ogni singolo prodotto aggiunto al proprio carrello, indipendentemente dalla fascia di prezzo, o comunque dalla categoria merceologica di appartenenza.

Il nuovo volantino è prima di tutto ampiamente disponibile sul territorio nazionale, in modo da favorire ai consumatori la possibilità di acquistare nuovi prodotti, senza mai essere costretti a rinunciare a specifiche categorie merceologiche. Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale.

Se volete avere sul vostro smartphone i codici sconto Amazon gratis, ricordatevi del nostro canale Telegram dedicato.

Trony: il volantino con tutte le migliori offerte di oggi

Il SottoCosto attivo fino al termine del mese corrente, è il giusto concentrato di sconti pensati per avvicinare gli utenti all’acquisto anche dei prodotti più economici, in quanto disponibili a prezzi ancora più bassi e convenienti. Proprio in prima pagina, infatti, troviamo ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 10 5G, in vendita a soli 179 euro, con 128GB di memoria interna.

Le alternative sono tantissime, ed altrettanto varie, infatti vanno a toccare Oppo Find X3 neo a 499 euro, passando anche per i più economici Motorola Moto Edge 20 a 339 euro, Xiaomi 11T a 429 euro, Galaxy A32 a 249 euro, Realme GT master a 239 euro, Redmi 9C a soli 159 euro, o anche Oppo A94 a 279 euro. Questo è solamente un piccolo assaggio di ciò che vi attende da Trony, per ogni altra informazione, collegatevi qui.