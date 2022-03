L’operatore Tim ha deciso di lanciare due nuove offerte Wonder, rispettivamente la Five e la Six. Le due offerte sono disponibili online per i clienti che provengono da determinati operatori.

Le offerte sono state sostanzialmente allineate allo schema delle offerte TIM lanciate nei negozi dal 20 Marzo 2022. Scopriamo insieme cosa prevedono.

Tim lancia due nuove offerte Wonder

Dunque, la nuova TIM Wonder Five include nello specifico minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, il tutto al costo di 7,99 euro al mese. Per questa nuova offerta valida solo per alcuni operatori virtuali, tramite il menu a tendina del sito TIM bisognerà selezionare la voce “Altro Operatore”.

La nuova versione di TIM Wonder Six include in dettaglio minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, il tutto sempre al costo di 9,99 euro al mese.

Rimane invece invariata la classica offerta TIM Wonder, che offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 9,99 euro al mese. Per poter attivare questa offerta bisogna quindi selezionare dal menu del sito TIM, nella pagina delle offerte TIM Wonder, la voce denominata “HO Mobile, Lycamobile Plus”. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.