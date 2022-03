The Witcher 4: arriva il clamoroso annuncio di CD Project RED

Utilizzando Twitter, CD Project RED ha scelto di precisare alcuni aspetti riguardo agli annunci che sono arrivati sul web. Il celebre sviluppatore con base in Polonia avrebbe infatti affermato e confermato che The Witcher 4 non sarebbe stato annunciato e che non sarà esclusiva di uno Store in particolare.

Queste sono le parole precise espresse tramite Twitter da parte di Radek Grabowski, Global PR Director di CD Project:

“Ecco cosa non abbiamo annunciato quest’oggi: un gioco chiamato The Witcher 4, un gioco esclusivo per un singolo negozio digitale. Si è trattato di una conferma iniziale di una nuova saga per il franchise di The Witcher. Attualmente, non stiamo parlando di nulla di specifico in termini di storia, personaggi, meccaniche, trama o altri dettagli“.

The Witcher 4: un gioco che non esiste e che non è stato annunciato

In realtà si parlava insistentemente di un nuovo gioco che farà parte della saga di The Witcher, ma di certo questo non prenderà il nome di The Witcher 4. Si tratterà dunque qualcosa di nuovo ma di “un nuovo gioco della saga di The Witcher“.

Tanti fan avevano creduto che il nome potesse essere quello precedente, ma è giusto precisare ufficialmente che la produzione non detiene ancora un nome. In tanti resteranno dunque parzialmente delusi ma bisogna quindi dire che a livello ufficiale non c’è nient’altro da aggiungere. Le ipotesi sul nuovo gioco però sono già iniziate come ad esempio quelle che riguarderebbero una possibile nuova ambientazione. Ci saranno comunque nuovi aggiornamenti durante le prossime settimane che non esiteremo a riportarvi.