Proprio lo scorso 21 marzo 2022 l’operatore virtuale PosteMobile ha lanciato la nuova offerta denominata Super 20 che prevede un bundle di traffico dati a 4 euro al mese. Il traffico voce e SMS viene tariffato a consumo.

L’offerta PosteMobile Super 20 prevede l’attivazione del piano PosteMobile Unica New per le chiamate e gli SMS e dell’opzione Mobile 10 Giga per la navigazione internet. Scopriamo l’intero bundle a disposizione.

PosteMobile lancia Super 20

L’offerta Super 20 comprende 20 Giga mensili di traffico internet in 2G e 4G con velocità fino a 300 Mbps in download e una tariffazione a consumo per il traffico voce e SMS al prezzo di 4 euro al mese. Con il piano PosteMobile Unica New, le chiamate vengono tariffate a 18 centesimi di euro al minuto, mentre gli SMS a 18 centesimi di euro ciascuno. Con questo piano tariffario, per il traffico voce non è presente scatto alla risposta e la tariffazione avviene a scatti anticipati di 60 secondi.

L’offerta denominata anche PM Super 20 è attivabile dai nuovi clienti PosteMobile che vogliono attivare un nuovo numero mobile o richiedono contestuale la portabilità del proprio numero di telefono mobile (MNP) da qualsiasi altro operatore nazionale. La nuova SIM ricaricabile PosteMobile con quest’offerta ha un costo di 20 euro con 10 euro di credito telefonico incluso, per attivazioni online e tramite un consulente telefonico del sito ufficiale di PosteMobile.

Invece negli uffici postali di Poste Italiane con quest’offerta il costo della nuova SIM è di 15 euro e si deve effettuare una prima ricarica minima di 5 euro di credito per pagare il primo mese dell’offerta. L’offerta PosteMobile Super 20 a 4 euro al mese è attivabile dal 21 marzo 2022 e fino a nuova comunicazione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per le altre offerte o per scoprire maggiori dettagli.