Il 2022 non è iniziato bene per le tasche degli italiani che in pochi mesi hanno dovuto fare i conti con l’inflazione, con l’aumento delle bollette della luce e del gas e con il prezzo della benzina. La guerra tra Russia e Ucraina ha poi peggiorato le cose, facendo salire ancora di più il prezzo delle materie prime prima delle importazioni del nostro Paese.

Alcuni metodi, legali, riguardano come ridurre il consumo di carburante: quale velocità adottare, come utilizzare le marce, i percorsi preferiti per evitare il traffico, la pressione dei pneumatici.

C’è poi chi consiglia di trasformare la propria auto a benzina o diesel in un’auto elettrica attraverso l’acquisto di un apposito kit. Infine, in internet sta circolando un altro metodo per risparmiare sull’acquisto del gasolio, ma ci teniamo subito a sottolineare che è illegale: l’olio di colza. Questo olio può essere sostituito al diesel ed è per questo che, negli ultimi giorni, è stato riscontrato che l’olio è introvabile in molti supermercati.

Questo metodo però, pur funzionando inizialmente, non solo rovina i motori, specie quelli di ultima generazione, ma non è legale. Chi fa il pieno con l’olio di colza commette un reato di truffa ai danni dello Stato perché evade le tasse sui carburanti.

Stesso reato per chi utilizza gasolio agricolo su veicoli non agricoli come le autovetture, di cui all’articolo 40 del TU sulle accise. Chiunque venga sorpreso a commettere questi reati dovrà scontare una pena fino a tre anni di reclusione e una multa minima di 7.746 euro.

A cosa serve l’olio di colza

E’ usato anche come olio da cucina si trova comunemente in condimenti per insalate, cibi fritti e prodotti da forno.

L’olio di colza è naturalmente povero di grassi saturi e di grassi insaturi, il che è eccellente per la tua salute.

È un’ottima fonte di vitamina E, un potente antiossidante, che può supportare la salute degli occhi e della pelle.

L’olio di colza è anche un’ottima fonte di un grasso omega-3 noto come acido alfa-linolenico, che fornisce numerosi benefici per la salute del cuore come l’abbassamento della pressione sanguigna e una ridotta probabilità di infarto.

Ad alto contenuto di grassi omega-6, l’olio di colza può anche supportare la salute generale. Tuttavia, un eccesso di omega-6 può portare a qualche infiammazione nel corpo.