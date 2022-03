L’azienda ha anche annunciato lo stanziamento di 10 milioni di dollari per un imminente round di investimenti comunitari basato su azioni dello stesso valore del finanziamento di Serie B, co-guidato da EQT Ventures e C Ventures. Questo segue il primo round comunitario di Nothing, che lo scorso marzo ha raccolto 1,5 milioni di dollari in soli 54 secondi. Gli investitori avranno accesso alla community privata di Nothing, attraverso la quale otterranno vantaggi esclusivi e insight sull’azienda. Le pre-iscrizioni per l’accesso anticipato sono ora aperte e il round di investimento sarà attivo a partire dal 5 aprile. Per ulteriori dettagli si prega di visitare: nothing.tech.

“Dopo aver raccolto 144 milioni di dollari, costruito un team di oltre 300 persone e assicurato il supporto di partner fidati come Qualcomm Technologies, con phone (1) siamo pronti a segnare l’inizio del cambiamento in un mercato degli smartphone ormai assopito”, ha affermato Carl Pei. “Stiamo anche lanciando un nuovo round di investimento comunitario del valore di 10 milioni di dollari, in modo che i nostri sostenitori abbiano la possibilità di far parte del nostro viaggio in cui sfidiamo i giganti dell’industria“.