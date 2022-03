Gli smartphone sono come al solito al centro delle più importanti campagne promozionali dei migliori rivenditori di elettronica del nostro paese, anche da MediaWorld gli utenti hanno la possibilità di spendere pochissimo, godendo ugualmente di prestazioni più che interessanti.

I prezzi sono bassi, ma sopratutto sono fruibili sull’intero territorio nazionale; ciò sta a significare che gli utenti possono effettivamente acquistare i nuovi prodotti sia in ogni negozio in Italia, che direttamente online sul sito ufficiale. Solamente in questo secondo caso potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere a ciò che effettivamente vediamo mostrato a schermo (non sempre, tuttavia).

MediaWorld: ecco quali sono i prezzi da cogliere al volo

Una nuovissima serie di offerte speciali vi attende direttamente da MediaWorld negli ultimi giorni del mese di Marzo, prezzi molto più bassi del normale sono stati applicati sui migliori smartphone in circolazione, come ad esempio l’eccellente Samsung Galaxy S21, in vendita dal 2021, oggi acquistabile a soli 615 euro.

Ottima è anche l’occasione per ricevere gratis il Samsung Galaxy Tab A8, un tablet di ultima generazione incluso nei 1499 euro necessari per il Galaxy Z Fold3, o i 599 euro con i quali acquistare il Galaxy Tab S7 FE. Le alternative relative agli smartphone sono ancora più economiche, per questo motivo dovete assolutamente collegarvi il prima possibile al sito ufficiale e ricevere tantissime offerte speciali, premete qui per scoprirle.