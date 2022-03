Smartphone fortemente scontati da Euronics, solamente in questi giorni gli utenti hanno la possibilità di spendere poco su ogni singolo modello, anche appartenente ad una fascia particolarmente elevata della medesima categoria merceologica.

Il volantino, tuttavia, risulta essere limitato esclusivamente ad una ristretta cerchia di punti vendita sul territorio, ciò sta a significare che sarà necessario recarsi personalmente in negozio, scegliendo accuratamente il socio di appartenenza. Tutti i prodotti sono distribuiti indistintamente con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand, almeno per la telefonia mobile.

Scoprite in esclusiva le nuove offerte disponibili su Amazon, grazie ai codici sconto gratis i prezzi sono in caduta libera solo sul nostro canale Telegram.

Euronics: le nuove offerte sono sempre dietro l’angolo

In alcuni punti vendita di casa Euronics è davvero possibile pensare di risparmiare moltissimo, il volantino convince con prezzi assolutamente alla portata anche degli utenti interessati ad un risparmio di alto livello, sebbene comunque il focus sia sempre legato alla fascia intermedia della telefonia mobile. I

Il prodotto più performante e costoso dell’intera campagna promozionale, è forse l’Oppo Find X3 Lite, modello in vendita a soli 329 euro, ma con alle spalle specifiche tecniche davvero da urlo, se non uniche nel proprio genere. Spendendo circa 100 euro in più, sarà possibile mettere le mani su Realme 9 Pro, un modello assolutamente più recente, ma forse meno performante del precedente. Concludono il cerchio tutti gli altri dispositivi ancora più economici, quali sono Xiaomi Redmi 9AT, Redmi Note 11, Realme 9i, Oppo A94, Galaxy A52, Galaxy A32 e similari. Per approfondire la conoscenza del volantino, aprite subito queste pagine.