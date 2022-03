Occasioni a non finire vi aspettano in tutti i negozi casa Coop e Ipercoop, in questi giorni è facilissimo pensare di spendere poco sull’acquisto di smartphone di ultima generazione, e non solo. I prodotti sono distribuiti alle normali condizioni di vendita, ovvero con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzati.

L’unico appunto da fare in merito alla distribuzione della campagna promozionale, consiste più che altro nella disponibilità sul sito ufficiale, ricordiamo infatti che gli acquisti possono essere completati in esclusiva in negozio, non sarà in nessun modo possibile accedervi tramite l’e-commerce aziendale. La rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, può comunque essere richiesta al superamento dei 199 euro di spesa.

Coop e Ipercoop, che offerte speciali: ecco tutti i nuovi sconti

Grazie a Coop e Ipercoop, gli utenti sono felicissimi di poter risparmiare molto più del previsto, riuscendo difatti ad accedere a prodotti di qualità, senza mai essere costretti a spendere poi così tanto. La campagna promozionale punta fortissimo su uno smartphone di buon livello, proposto a soli 330 euro; il modello in questione è lo Xiaomi 11 Lite, un prodotto brandizzato TIM, con il quale è possibile godere di buone prestazioni, anche fotografiche.

In alternativa potete affidarvi ad una coppia di smartphone di casa Samsung, sono Galaxy A22 e Galaxy A12, entrambi in vendita a meno di 200 euro, ma comunque ottimi per prestazioni ed interfaccia grafica effettivamente installata. I dettagli sono raccolti nel sito ufficiale.