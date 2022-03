Un volantino Comet davvero da impazzire è da poco stato messo a disposizione di tutti gli utenti sul territorio nazionale, offrendo incredibili possibilità di risparmio sull’acquisto di alcuni dei prodotti più in voga del periodo corrente.

La campagna promozionale riprende quanto di buono avevamo visto in passato, in termini di disponibilità sul territorio nazionale, ciò sta a significare che i singoli prodotti possono essere acquistati in egual misura nei punti vendita in Italia, oltre che direttamente online sul sito ufficiale. In questo secondo caso, in aggiunta, non sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna direttamente presso il domicilio.

Tantissime nuove offerte vi attendono su Amazon, con i nuovi codici i prezzi sono ai mini storici, scopriteli sul nostro canale Telegram.

Comet: che occasioni sono disponibili nel volantino, ecco le migliori

Con il nuovo volantino Comet, gli utenti sono davvero molto felici di avere l’occasione di spendere poco o niente anche sull’acquisto di smartphone molto interessanti. Fino al 30 marzo è stata attivata una campagna, che come tante altre, pone l’accento sui modelli di casa Samsung, regalando letteralmente il tablet Galaxy Tab A8 2021, con l’acquisto di uno a scelta tra Galaxy S21 FE o Galaxy Z Flip3, rispettivamente in vendita a 679 euro e 899 euro.

Sempre all’interno della medesima campagna, inoltre, si trovano anche modelli decisamente più economici, quali possono essere Realme 9 Pro+, galaxy A52s, Galaxy A03s, Galaxy A22, Realme C25Y o dispositivi di brand differenti. Per conoscere da vicino i dettagli della campagna promozionale, ricordatevi di aprire subito le pagine sottostanti.