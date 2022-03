Da Carrefour gli utenti hanno la possibilità di scoprire alcune delle migliori occasioni attualmente in circolazione, i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti sulla maggior parte dei prodotti attualmente in circolazione, con possibilità di spendere poco su innumerevoli modelli.

Le categorie merceologiche effettivamente coinvolte sono molteplici, gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente nei singoli negozi sul territorio nazionale, ricordate infatti che i prodotti non sono scontati online sul sito ufficiale. I modelli sono tutti distribuiti alle normali condizioni di vendita, che coinvolgono garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, almeno per la telefonia mobile.

Carrefour: attenzione alle nuove splendide offerte

Attenzione alle nuove offerte di casa Carrefour, i prezzi sono effettivamente in caduta libera su numerosi prodotti di tecnologia, gli utenti sono felicissimi, ad esempio, di avere l’opportunità di acquistare uno smartphone addirittura a soli 89 euro. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi 9AT, un prodotto che non ha nulla da invidiare ai più importanti modelli del settore, in quanto alle spalle nasconde ottime prestazioni generali.

La scheda tecnica, infatti, è impreziosita dalla presenza di una batteria da ben 5000mAh, in grado di trasformarlo a tutti gli effetti in un battery phone, affiancata da un sensore posteriore da 13 megapixel (ed anteriore da 5 megapixel), nonché un ampio display da 6,53 pollici di diagonale (è un IPS LCD con risoluzione HD+), per finire con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna completamente espandibile.

