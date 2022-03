Android è un ottimo sistema operativo mobile, che offre molte funzionalità e opzioni di configurazione. Se utilizzi Android da un po’, potresti sapere che la piattaforma è nota per il suo enorme ecosistema di app.

Gli utenti Android hanno accesso al Google Play Store, che ospita tonnellate di app e giochi. Alcune sono disponibili gratuitamente, alcune richiedono un pagamento.

Cosa succede se non hai soldi o non desideri pagare per app e giochi? In tal caso, devi fare affidamento su altri modi per scaricare app e giochi a pagamento gratuitamente su Android.

Migliori per scaricare app e giochi Android a pagamento gratuitamente

Se stai cercando modi per scaricare gratuitamente app e giochi Android a pagamento, ecco alcuni metodi che potranno risultare molto efficaci:

AppSales

AppSales è fondamentalmente un app store che ti fornisce gratuitamente le migliori app e giochi. La cosa buona di AppSales è che è disponibile su Google Play Store ed è completamente sicuro da scaricare e utilizzare.

L’app ti offre un modo conveniente per trovare e scaricare le app e i giochi in offerta o disponibili gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Puoi utilizzare questa app per acquisire app e giochi a un prezzo conveniente o gratuitamente.

Appsfree

AppsFree è un app store molto usato, che è praticamente simile all’AppSales che è stato elencato sopra. L’app ha un’interfaccia utente molto pulita ed è semplice da usare.

La cosa buona di AppsFree è che è disponibile direttamente su Google Play Store. È una semplice app che ti informa sulle app e sui giochi disponibili gratuitamente per un periodo di tempo limitato.

Devi controllare AppsFree regolarmente per trovare app a pagamento disponibili con uno sconto del 100%. Oltre a ciò, ti consente anche di applicare filtri di ricerca in base a parametri come categorie, download totali, valutazioni e altro.

Paid Apps Gone Free

Paid Apps Gone Free o PAGF era un’app Android disponibile su Google Play Store, ma è stata rimossa dopo pochi mesi per motivi di privacy e sicurezza. Come dice il nome dell’app, Paid Apps Gone Free è un’app che elenca tutte le app che erano disponibili gratuitamente in quel momento.

Poiché le app a pagamento diventate gratuite o PAGF ora sono state rimosse dal Google Play Store, è necessario fare affidamento su altri app store di terze parti come Apkmirror o Apkpure per scaricare l’app.

Le app a pagamento diventate gratuite hanno un’interfaccia utente abbastanza pulita ed elenca le app gratuite per un periodo di tempo limitato. Ha anche una ricerca che ti consente di cercare app e giochi specifici.