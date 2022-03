Anche le settimane della primavera saranno caratterizzate dalle numerose novità di WhatsApp sul fronte degli aggiornamenti. La piattaforma di messaggistica già da tempo sta valutando importanti soluzione da garantire a tutti gli utenti già nel presente.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

Obiettivo prioritario di WhatsApp, tenuta sempre in considerazione la rivalità con Telegram e Signal, è arginare l’avanzata di altri servizi come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Queste piattaforme, da due anni a questa parte, anche complice la pandemia, hanno avuto una crescita esponenziale. La crescita di tal servizi è influenzata perlopiù dalla funzione per le riunioni a distanza.

Gli sviluppatori di WhatsApp non vogliono lasciare nulla al caso. Tenuto conto che anche nella società post Covid le riunioni a distanza saranno determinati per la quotidianità, i tecnici del servizio di messaggistica hanno pensato ad un upgrade già per le settimane a venire.

Il prossimo upgrade di WhatsApp, in tal senso, dovrebbe interessare l’attuale sistema delle videochiamate. Sulla piattaforma WhatsApp Web, l’estensione desktop della piattaforma di messaggistica, gli utenti potranno comunicare in videochiamata non solo con un numero sempre maggiore di amici ma avranno anche altri servizi a loro disposizione. Tra questi, non dovrebbe mancare la funzione per la condivisione degli spazi di lavoro,

Un simile aggiornamento per la chat di messaggistica avrebbe importanza strategia, soprattutto in un itinerario volto a rafforzare la popolarità del servizio rispetto a Telegram e Signal. Ulteriori info su questo nuovo upgrade dovrebbero arrivare entro la fine dell’inverno e l’inizio della prossima primavera.