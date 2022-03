Personalizzare i tuoi contenuti a colpo d’occhio con Visual Id, da oggi disponibile su Echo Show 10 ed Echo Show 8 di seconda generazione.

Visual ID: Personalizzare i tuoi contenuti a colpo d’occhio

Visual ID, la funzionalità di riconoscimento facciale di Alexa consente di personalizzare le informazioni direttamente sullo schermo e da oggi è disponibile in Italia anche per i dispositivi Echo Show 8 (2° generazione) ed Echo Show 10.

Dopo aver abilitato visual ID, sui dispositivi compatibili come Echo Show 15, Echo Show 8 ed Echo Show 10, Alexa può effettuare il riconoscimento di ciascun utente e aggiornare automaticamente lo schermo per mostrare un saluto personalizzato, i promemoria, gli eventi in calendario e le note lasciate dagli altri membri della casa.

L’obiettivo di Alexa è quello di fornire un aiuto personalizzato su misura per ciascun utente, fruibile anche in spazi condivisi come, ad esempio, la cucina.

Con visual ID è possibile infatti ricevere informazioni personalizzate semplicemente posizionandosi davanti al dispositivo.

Lo scopo di Visual ID è di semplificare in modo intelligente le giornate piene di impegni: al mattino, si visualizza rapidamente la propria lista giornaliera di impegni, le ultime notizie dalle fonti preferite e, ad esempio, una nota lasciata dal partner che dice: “Buona giornata di lavoro!”. E quando un altro membro della famiglia, che ha abilitato visual ID, si posizionerà davanti al dispositivo, potrà visualizzare i propri contenuti.

La comodità di questa nuova funzionalità è progettata a tutela della privacy. Visual ID è semplice da configurare e viene archiviato in modo sicuro: ogni immagine utilizzata per creare il profilo è, infatti, criptata e memorizzata sul dispositivo, senza essere memorizzata nel Cloud di Amazon.

Se si posseggono più dispositivi compatibili, ogni membro della famiglia che vuole usare visual ID si dovrà registrarsi individualmente su ciascun dispositivo. Occorre precisare che Visual ID è una funzionalità facoltativa, richiede l’attivazione da parte del cliente e può essere cancellato in qualsiasi momento.

Con visual ID, si può insegnare ad Alexa a riconoscere ciascun membro della famiglia scattando alcune rapide foto del viso da diverse angolazioni.

Come creare visual ID su un dispositivo Echo Show compatibile

Ci sono tre modi per creare visual ID:

1. Registrarsi durante la configurazione del dispositivo (sullo schermo apparirà la richiesta di registrazione).

2. Registrarsi dicendo: “Alexa, memorizza il mio viso”.

3. Registrarsi tramite il dispositivo: Aprire le ‘Impostazioni’

Aprire la sezione ‘Il tuo profilo e la tua famiglia’, quindi scegliere un nome profilo e configurare visual ID.