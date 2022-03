Il volantino attivato da questi giorni da Trony, raccoglie indiscutibilmente le migliori occasioni del periodo, mettendole a disposizione degli utenti che vogliono risparmiare al massimo delle proprie possibilità, senza essere costretti a limitare la scelta a specifici modelli.

La campagna promozionale è, come al solito del resto, attiva sull’intero territorio nazionale, in modo da avere l’accesso in ogni singolo negozio, senza differenze regionali o territoriali. I prezzi sono bassi ed economici, ricordando comunque che i prodotti sono sempre distribuiti alle condizioni caratteristiche, ovvero hanno garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono anche in vendita nella variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Trony: che occasioni e che prezzi bassi per tutti

Da Trony è tempo di SottoCosto, ancora per pochissimo tempo, infatti, gli utenti avranno la possibilità di accedere a prodotti scontatissimi, ma con pochissime scorte effettivamente a disposizione nei vari negozi sul territorio nazionale. Il modello che possiamo scorgere direttamente in prima pagine, è l’Apple iPhone 11, un dispositivo da soli 569 euro, ma che ricordiamo essere stato surclassato da ben due generazioni più recenti.

All’interno del volantino, ad ogni modo, vi attendono tantissime altre offerte interessanti, con le quali è facile pensare di spendere poco, non mancano ad esempio Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Redmi Note 11 a 249 euro, Redmi 9A a 99 euro, Galaxy A52s a 329 euro, Galaxy A32 a 249 euro, Oppo Find X3 Lite, tutti i nuovi Oppo Find X5 ed anche il Samsung Galaxy S21 FE a soli 679 euro.

Le migliori occasioni del volantino trony, ad ogni modo, le potete scorrere nel volantino a queste pagine.