Sei anche tu vittima del telemarketing? Sicuramente non sei il solo e come molti vorresti trovare un modo per bloccare call center una volta per tutte. Il modo esiste ed è ufficialmente valido per tutti i numeri di linea fissa. Si lavora per portare questa poossibilità anche ai numeri mobili. Vediamo come fare in poche, semplici e risolutive mosse.

Come bloccare il telemarketing dei call center

Vicini dall’essere inopportuni i call center si sono guadagnati una fama poco lodevole anche in Italia, dove le truffe spopolano ed i contatti ad ore inadeguate si moltiplicano. Non ne possiamo più.

Per far fronte all’incresciosa questione ci possiamo affidare al cosiddetto Registro Pubblico delle Opposizioni dove poter inserire il nostro numero di casa personale in lista nera. Non verremo più contattati., né mentre pranziamo, né durante la nostra meritata pennichella pomeridiana.

Si procede molto semplicemente dal sito ufficiale . Chi gradisse un contatto telefonico può scomodare il servizio clienti gratuito h24 al numero verde 800 265 265. Nel primo caso è sufficiente indicare il numero ed il nome dell’intestatario. Nella seconda ipotesi basta comunicare codice fiscale/partita IVA. Esistono anche altri modi efficaci per procedere nella medesima direzione.

In primo luogo c’è il canale mail tramite istanza da inoltrare verso l’indirizzo email iscrizione@registrodelleopposizioni.it ove si rende necessario allegare i moduli debitamente compilati in formato PDF reperibili al seguente indirizzo.

In secondo luogo possiamo anche usufruire della Raccomandata Postale A/R ai seguenti recapiti:

Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni – Abbonati

Ufficio Roma Nomentano

Casella Postale 7211

00162 Roma (RM)

Sei riuscito a sbarazzarti degli scocciatori? Facci sapere la tua.