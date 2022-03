Sky sta per lanciare l’ultima zampata della stagione sul fronte commerciale. La pay tv satellitare nelle settimane conclusive della stagione calcistica proporrà in esclusiva per i suoi clienti tutte le principali partite delle fasi finali della Champions League.

Sky, le grandi offerte smart con il ritorno della Champions

L’assenza della Serie A si è fatta sentire negli ultimi mesi in casa Sky. Tale mancanza la si evince anche da una rinnovata politica commerciale. Per la prima volta dalla sua apparizione in Italia, la tv satellitare ha deciso di puntare con forza sui costi da ribasso.

Una prima testimonianza di tale propensione è data dal ticket Calcio. I clienti che attivano questo pacchetto si troveranno a pagare un costo mensile dal valore di 5 euro al mese. I vecchi clienti inoltre potranno beneficiare di un agevolazione ulteriore. Per tre mesi, infatti, il pacchetto sarà completamente a costo zero.

I vantaggi di Sky sono numerosi anche per quanto concerne il ticket Sport. I clienti, infatti, potranno scegliere di attivare il ticket che prevede tutte le partite della Champions League oltre ai principali eventi di sport come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA al semplice costo di 16,90 euro al mese.

Vantaggi rilevanti per i listini smart ci sono anche per gli abbonati che optano per il pacchetto Cinema con costo mensile pari a 10,90 euro al mese e per il ticket base dell’intrattenimento, con un nuovo prezzo pari a 14,90 euro. In tutte le circostanze e per tutte le offerte il servizio Sky Q sarà a costo zero.