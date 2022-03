Russia: rubati ben 200.000 rubli di GPU NVIDIA RTX 3070

Nel 2022 rubare componenti informatiche è una moda. Ricordate quando vi parlavamo di quel ragazzo che, cercando di passare inosservato, è stato poi scoperto alla dogana con un numero esagerato di CPU Man e smartphone in corpo? Ecco, dopo la Cina accade la stessa storia anche in Russia, ma stavolta il ladro non è uno solo e gli elementi rubati sono delle GPU NVIDIA RTX 3070.

Russia: la situazione nei confronti del Paese non aiuta

Secondo quanto detto da alcune fonti russe, gli impiegati di una compagnia chiamata Wildberries avrebbero tentato il furto di 20 GPU NVIDIA RTX 3070 dai magazzini dell’azienda. Il tutto è andato secondo i loro piani, il problema però è nato dopo, quando questi hanno tentato di rivenderle.

La scoperta da parte della Polizia è avvenuta grazie ai video di sorveglianza, permettendo anche di rintracciare i ladri. Cosa è accaduto esattamente? I truffatori giunti al banco dei pegni, si sono visti sequestrare il bottino per essere restituito a Wildeberries. Ogni scheda trafugata (nel mercato nero) ammontava a ben 200.000 Rubli, pari a circa 1.900 Dollari americani o 1.715 Euro. Insomma, i dipendenti avrebbero guadagnato ben 34.000 Euro, praticamente uno stipendio.

Ciò che ha spinto i lavoratori a compiere un’azione del genere è stata la condizione interna del mercato russo per quanto riguarda le componenti informatiche. Sta di fatto che i prezzi delle GPU sono aumentati notevolmente a seguito dell’abbandono della Russia da parte di NVIDIA e AMD. Per non parlare poi della crisi internazionale dei semiconduttori, la quale ha causato la riduzione di scorte delle schede grafiche e l’aumento del loro prezzo.