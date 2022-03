C’è un nuovo spettacolo horror in arrivo su Netflix ed è collegato a uno dei franchise più popolari dei giochi.

Resident Evil è una delle serie più amata nell’ambito del mondo videoludico, quindi Netflix potrebbe fare quasi tutto grazie all’acquisto della proprietà creativa. Ecco tutti i dettagli che siamo riuscire a reperire raccogliendo tutti i leaks e le informazioni rilasciate fino ad oggi.

Nel marzo 2022 Netflix ha rilasciato le immagini teaser che puoi vedere nel Tweet qui sotto, entusiasmando le persone per l’arrivo dello spettacolo. “Il male si è evoluto.” dice un annuncio. La nuova serie live action di Resident Evil debutterà il 14 luglio.

Come guardare Resident Evil

La cosa buona di uno spettacolo annunciato da Netflix è che guardarlo sarà molto semplice: una volta uscito, tutto ciò di cui avrai bisogno è un account e potrai scegliere tra migliaia di contenuti.

Ciò non toglie che potresti utilizzare una prova gratuita per guardare lo spettacolo senza dover pagare, se non hai mai creato un account Netflix prima.

Il cast finora confermato per Resident Evil è il seguente:

Lance Reddick (come Albert Wesker);

Ella Balinska;

Tamara Smart;

Siena Agudong;

Adeline Rodolfo;

Paola Nunez;

La storia di Resident Evil

Di seguito, ecco la trama rilasciata da Netflix:

“Anno 2036, 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature infette e pazze assetate di sangue. In questa carneficina assoluta, Jade è perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dagli agghiaccianti legami di suo padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da quello che è successo a sua sorella, Billie.”

Quando i ragazzi Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, i segreti che scoprono potrebbero essere la fine di tutto. Resident Evil, una nuova serie live action basata sul leggendario franchise survival horror di Capcom, sta arrivando su Netflix.