L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente prorogato la propria offerta denominata Creami WOW 10 GB fino al prossimo 3 aprile 2022. Questa offerta è attivabile direttamente online, con o senza portabilità del numero.

I nuovi clienti possono attivare l’offerta richiedendo un nuovo numero o effettuando la portabilità da un altro operatore. In entrambi i casi, il costo della SIM è ancora pari a 20 euro, di cui 10 euro di prima ricarica e 10 euro di attivazione. Ricordiamoci insieme cosa prevede.

PosteMobile proroga Creami WOW 10 GB fino al 3 aprile 2022

Creami Wow 10GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico internet mobile. Il prezzo dell’offerta, come detto pari a 4,99 euro al mese, viene addebitato su credito residuo. Più nel dettaglio, secondo quanto indicato da PosteMobile, questa offerta consente di attivare il piano ricaricabile Creami NEXT 1, in questo caso a un costo promozionale.

Con questo meccanismo, il bundle dati è composto da 5 Giga di base e un bonus di 5 Giga aggiuntivi, erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM. A partire dal secondo mese, invece, l’erogazione avviene insieme al rinnovo, permettendo al cliente di utilizzare 10 Giga complessivi ogni mese. Con l’offerta Creami Wow 10GB, sono inclusi senza costi aggiuntivi i servizi Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata, il servizio hotspot e il controllo del credito residuo al numero telefonico 401212.

PosteMobile, operatore virtuale Full MVNO di proprietà di PostePay, vi ricordo che consente di navigare su rete Vodafone in 2G, 4G e 4G+, con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.