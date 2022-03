Sono passati soltanto pochi giorni dall’annuncio ufficiale per il mercato cinese dei nuovi top di gamma Redmi K50 Pro e Redmi K40S del noto produttore cinese Xiaomi. Nonostante questo, sembra che vedremo arrivare ben presto anche in Europa questi device ma con un altro nome, ovvero come Poco F4 e Poco F4 Pro.

Poco F4 e Poco F4 Pro saranno versioni re-branded di Redmi K50 Pro e Redmi K40S

Xiaomi presenta ogni anno tantissimi smartphone e li differenzia per ogni mercato di destinazione portandoli con marchi differenti, tra cui Redmi e Poco. Come già accennato, in particolare, l’azienda sembra che abbia intenzione di portare in Europa la versione globale degli ultimi Redmi K50 Pro e Redmi K40S.

Secondo i nuovi dettagli emersi in rete, infatti, il primo di questi device arriverà per il mercato europeo con il nome di Poco F4 Pro, mentre il secondo arriverà ufficialmente con il nome di Poco F4. A rivelarlo sono stati i dati emersi dai benchmark su Geekbench. Il numero di modello di uno di questi nuovi device coincide infatti con uno dei device a marchio Redmi.

Per questo motivo, ci aspettiamo su questi nuovi device più o meno le stesse caratteristiche tecniche dei cugini a marchio Redmi, quindi ad esempio i processori Snapdragon 870 5G e MediaTek Dimensity 9000 e ampi display OLED. Quello che sicuramente cambierà, però, sarà il design. Il sotto brand Poco si è infatti da sempre contraddistinto per delle scelte stilistiche ed estetiche molto particolari ed originali rispetto agli altri smartphone del produttore cinese.