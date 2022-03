Iliad ha investito grandi risorse in queste ultime settimane per garantire agli utenti le prime offerte per la telefonia fissa. I clienti del gestore francese, a tal proposito, potranno ora scegliere una ricaricabile molto vantaggiosa per la Fibra ottica.

I clienti che decidono di attivare un ticket con il gestore francese per la telefonia fissa potranno ora scegliere la proporzione Iliad Box. Il costo mensile di quest’offerta è di soli 23,99 euro con i clienti che ricevono chiamate illimitate e connessione internet a 4 Gbps.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

In aggiunta alle ricaricabili per la telefonia fissa, in casa Iliad non vanno dimenticate le offerte per la telefonia mobile. Sotto questo punto di vista, la migliore ricaricabile del gestore francese resta la Giga 120.

I clienti che scelgono la Giga 120 avranno consumi illimitati per le telefonate e gli SMS con 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti dovranno aggiungere soltanto una quota unta tantum di 10 euro per l’attivazione della rete.

Gli abbonati che sono interessati a questa promozione dovranno impegnarsi in maniera contestuale ad effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. Per i clienti che decidono di passare a Iliad con la Giga 120 c’è inoltre una sorpresa aggiuntiva legata proprio alla tecnologia Fibra ottica del provider francese. Per i clienti della telefonia mobile, il prezzo per la rete internet di telefonia fissa sarà infatti di 15,99 euro al mese.