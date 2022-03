Lo smartphone Huawei Nova 9 SE è arrivato ufficialmente nei mercati asiatici e attualmente sembrerebbe essere prontissimo al lancio ufficiale anche in Europa e, soprattutto, in Italia.

Sullo store ufficiale Huawei sono trapelati importanti dettagli sul lancio europeo. Andiamo a scoprire insieme quali sono questi dettagli.

Huawei Nova 9 SE sembra essere molto vicino all’Italia

Il nuovo medio-gamma dell’azienda cinese è infatti apparso sullo store ufficiale Huawei dedicato al mercato spagnolo. Come è possibile verificare a questo indirizzo, Huawei Nova 9 SE è disponibile al preordine in Spagna al prezzo di 349 euro, con uno sconto di 50 euro per tutti coloro che lasceranno un deposito di 10 euro fino al 27 marzo. Ci aspettiamo che dal punto di vista delle specifiche tecniche non cambi nulla rispetto alla variante che abbiamo visto arrivare in Asia.

Vi ricordiamo che lo smartphone monta un display da 6,78 pollici FHD + (2388 x 1080 pixel) TFT LCD (IPS), fino a 90 Hz, touch sampling a 270 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610, 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. Dispone sul retro di 4 sensori fotografici rispettivamente da 108 megapixel il sensore principale, 8 megapixel quello ultrawide, 2 megapixel il sensore di profondità ed infine da 2 megapixel il sensore Macro. La batteria è da 4.000 mAh.

Al momento non abbiamo dettagli ufficiali sul lancio italiano ma possiamo aspettarci che arriverà con un prezzo e delle tempistiche simili a quanto appena visto per il mercato spagnolo. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.