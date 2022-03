Con Euronics gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere veramente pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dalla categoria merceologica, o comunque dalla fascia di prezzo di appartenenza.

Il volantino, tuttavia, non gode della disponibilità sul territorio caratteristica dei più importanti rivenditori di elettronica, ma risulta essere vincolato a specifici punti vendita, o soci di appartenenza. I prodotti sono distribuiti con garanzia di 2 anno dalla data d’acquisto, ed inoltre sono anche disponibili no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile.

Euronics, che sconti: tantissime offerte vi attendono

Da Euronics è assolutamente tempo di sconti, i prezzi sono bassissimi, e gli utenti sono molto felici di avere l’occasione di spendere poco su ogni singolo acquisto. In prima pagina ci scontriamo subito con un modello da meno di 230 euro, dalle prestazioni comunque abbordabili, stiamo parlando di Xiaomi Redmi Note 10 5G, disponibile a soli 219 euro.

Il focus dell’azienda è comunque mirato sulla fascia intermedia della telefonia mobile, poiché troviamo tanti Xiaomi in promozione, tutti proposti a meno di 300 euro, tra questi annoveriamo Redmi 9AT, Redmi 9C, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 e similari. Non mancano all’appello anche prodotti di altri brand, come Realme 9i a 249 euro, Realme 9 Pro a 439 euro, Oppo A16s a 169 euro, Oppo Find X3 Lite a 329 euro, Oppo A94 a 299 euro, Galaxy A32 a 279 euro, Galaxy A52 a 249 euro o Galaxy A22 a 199 euro, solamente per citarne alcuni. Tutti gli sconti li potete comunque approfondire a questo link.