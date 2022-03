Gli sconti del volantino di Esselunga sono assolutamente incredibili, i prezzi sono bassi e super economici su tantissimi dei migliori prodotti attualmente in circolazione, con i quali è facile pensare di risparmiare al massimo, godendo ugualmente di prestazioni al top.

La campagna promozionale non si discosta particolarmente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che tutti gli sconti sono disponibili in esclusiva nei singoli punti vendita in Italia, non online sul sito ufficiale. In parallelo, ricordiamo comunque che i prodotti sono sempre commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto.

Esselunga: ecco quali sono i migliori prezzi

Una coppia di ottime offerte vi attende in questi giorni da Esselunga, garantendo un risparmio decisamente superiore alle aspettative, in primis il prodotto che dovete acquistare se avete bisogno di altro spazio di storage per il vostro computer, è sicuramente il Toshiba Canvio Basics, un hard disk esterno da 2,5 pollici, con connessione USB 3.0, disponibile all’acquisto a soli 39 euro, per quanto riguarda la variante da 1TB.

Il secondo modello da non perdere di vista, è chiaramente il Samsung Galaxy Buds Live, una coppia di auricolari true wireless in-ear dalle elevate prestazioni, disponibili all’acquisto a soli 95,40 euro, e compatibili con qualsiasi prodotto in commercio. I dettagli dell’ottimo volantino sono disponibili a questo link, dove troverete ogni informazione del caso.