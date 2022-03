I prezzi sono in fortissimo ribasso da Carrefour, grazie alla presenza di un numero sempre crescente di offerte speciali che puntano a spingere gli utenti a spendere sempre meno, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

L’accesso alla suddetta campagna promozionale, come sempre del resto, è garantito in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, ciò sta a significare che i prezzi bassi possono essere fruiti liberamente in ogni punto vendita, ma non sul sito ufficiale. Tutti i prodotti vengono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, la quale riesce tranquillamente a coprire i vari difetti di fabbrica, ma non gli eventuali danni accidentali causati dagli utenti.

Carrefour: che offerte assurde sono disponibili

Un volantino Carrefour davvero molto speciale attende gli utenti nei vari punti vendita, al suo interno, infatti, si trova lo Xiaomi Redmi 9AT, uno smartphone che promette discrete prestazioni, al prezzo finale di addirittura soli 89 euro.

Chiaramente parliamo di un prodotto di fascia bassa, indiscutibilmente limitato sotto molteplici aspetti, ma con il quale è possibile raggiungere anche un buon comparto fotografico, grazie al sensore da 13 megapixel, ed un frontale da 5 megapixel, per finire con una batteria da 5000mAh, che lo rende a tutti gli effetti un battery phone quasi unico nel proprio genere. Chiudono il cerchio, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, con un display da 6,53 pollici e risoluzione HD+. Tutte le nuove offerte sono disponibili direttamente a questo link.