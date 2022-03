Audio Pro lancia A15, il nuovo speaker potete e resistente agli schizzi d'acqua

Nel crescente mercato degli speakers multi-room, c’è stato un progressivo aumento della domanda di prodotti che non solo funzionino bene all’interno della casa, ma che offrano una riproduzione del suono nitido anche quando sono collocati in giardino o in altri spazi esterni. Per fare questo, c’è bisogno di prodotti portatili che possano resistere a diverse condizioni meteorologiche e all’uso intensivo.

Il nuovo speaker A15 di Audio Pro, è dotato di un rivestimento frontale in tessuto che ha già caratterizzato le serie A10, G10, A26 e A36. L’altoparlante A15 completa la gamma senza allontanarsi dall’estetica originale: per creare un proprio personale sistema multi-room su misura, è ora possibile scegliere tra diverse dimensioni e look in base al carattere di uno specifico ambiente.

Con il nuovo A15, è possibile estendere il sistema multi-room anche agli spazi esterni

fin dove il WiFi è disponibile. Lo speaker A15 di Audio Pro offre tre diversi sistemi multi-room: AirPlay 2, Google Cast e il sistema multi-room proprietario di Audio Pro. Questo significa che l’altoparlante può essere collegato ad altri speaker compatibili con AirPlay 2 e Google Cast. La potente batteria è sufficiente per ben 11 ore di riproduzione a volume moderato. A massimo volume la batteria può durare massimo 8 ore.

Lo speaker A15 è certificato IPX2, il che significa che può resistere alla pioggia e agli schizzi d’acqua e può essere collocato, quindi, anche in ambienti esterni donando un elegante tocco di design. Jens Henriksen, CCO di Audio Pro, spiega:

“Abbiamo notato un crescente interesse per i prodotti che possono essere utilizzati all’esterno e resistere alla pioggia e agli schizzi d’acqua Inoltre, la lunga durata della batteria, crea un’aspettativa di lungo utilizzo da parte dei nostri clienti, che vogliamo continuare a soddisfare. A15 è il nostro ultimo speaker in grado di soddisfare tutte e tre queste esigenze“. Prezzo al pubblico 400 euro.