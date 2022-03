Da pochi giorni è stata ufficializzata la nuova gamma Xiaomi 12 per il mercato globale, dopo il lancio per il mercato cinese avvenuto a fine dicembre.

La nuova Xiaomi 12 Series si compone di tre varianti ma potrebbe presto registrare l’arrivo di una nuova versione che andrà ad arricchire l’offerta di smartphone di Xiaomi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12: sta arrivando una nuova versione in Europa

Il colosso cinese Xiaomi ha in cantiere il lancio del nuovo Xiaomi 12 Lite 5G, smartphone destinato a rappresentare la proposta d’accesso alla gamma, posizionandosi al di sotto dello Xiaomi 12X che, con il suo Snapdragon 870, è disponibile in Italia a partire da 699 euro. Il futuro Xiaomi 12 Lite 5G sarà, invece, uno smartphone di fascia media che, come da tradizione Xiaomi, proporrà un ottimo rapporto qualità/prezzo. Le ultime indiscrezioni confermano un lancio imminente per il nuovo mid-range.

Secondo un nuovo report di queste ore di Xiaomiui, il nuovo Xiaomi 12 Lite 5G sarà la nuova proposta d’accesso alla gamma Xiaomi 12 Series per il mercato globale. Lo smartphone sarebbe già in fase di test ed il suo debutto sul mercato europeo potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi mesi. In rete è apparso già un primo render del nuovo mid-range di Xiaomi che è anche stato avvistato nel database IMEI.

Il render conferma un design in linea con i nuovi smartphone della serie appena lanciata da Xiaomi. Piccole modifiche ci saranno al modulo della fotocamera che però riprenderà lo stesso stile della soluzione proposta dai fratelli maggiori del 12 Lite. In sostanza, la strada è spianata. Il progetto è praticamente confermato ed il suo debutto avverrà a breve. Possiamo aspettarci una presentazione e un successivo avvio delle vendite per lo smartphone nel corso della primavera. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.