WindTre lancia una promozione speciale con ben 150 GB di traffico dati per la navigazione al mese. A meno di 9,99 euro al mese, i nuovi clienti scelti dal gestore possono richiedere la tariffa e ricevere degli ottimi contenuti. Scopriamo chi può effettuare l’attivazione dell’offerta in questione e i passaggi da seguire per ottenere la nuova SIM.

Passa a WindTre con l’offerta GO: minuti, SMS e 150 GB a 8,99 euro!

L’offerta WindTre GO da richiedere per ottenere minuti, SMS e 150 GB è la GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. Il gestore riserva l’attivazione della tariffa esclusivamente ai clienti di uno degli operatori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Effettuando il trasferimento del numero a WindTre e procedendo con l’acquisto della nuova SIM tramite il sito ufficiale dell’operatore, i nuovi clienti potranno ottenere mensilmente:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

Ogni mese sarà richiesto un costo di rinnovo di 8,99 euro, da affrontare attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione può essere effettuata accedendo alla sezione “Cambia operatore” presente sul sito ufficiale WindTre. Indicando il gestore da cui si desidera procedere con il trasferimento del numero e selezionando l’offerta che si desidera ottenere, sarà poi sufficiente affrontare la spesa iniziale di soli 8,99 euro.