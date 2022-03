WhatsApp è la piattaforma di riferimento assoluto per tutti coloro che vivono un legame di coppia. Oltre ad essere un centro utile per le conversazioni quotidiane, attraverso la chat di messaggistica istantanea è anche possibile verificare costantemente lo stato di salute di una relazione sentimentale.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

In questi ultimi mesi, le cronache ci dicono che sono molti gli episodi di infedeltà scoperti proprio per mezzo di WhatsApp. Non c’è alcuno stupore quindi nel costatare che sempre più persone iscritte alla chat sono interessate alle lettura dei messaggi del partner.

Come noto, il metodo più semplice per spiare il partner, è la lettura diversa delle conversazioni dallo smartphone altrui. Tale sistema, seppur molto veloce, non dà sempre garanzie. In alcuni casi, gli utenti che hanno qualcosa da nascondere tendono ad eliminare in breve tempo ogni genere di contenuto sospetto per non essere scoperti proprio dal partner.

Nel corso di queste ultime settimane però gli utenti di WhatsApp stanno scoprendo un secondo metodo molto più performante, grazie all’ausilio del servizio desktop, WhatsApp Web.

Grazie all’estensione desktop della chat, gli utenti hanno la possibilità di effettuare una copia delle conversazioni dello smartphone, grazie all’apposita funzione del menù Impostazioni. Sulla base di tale funzione, copiare le chat del proprio partner è semplicissimo: è necessario avere il possesso del suo smartphone per pochi secondi e dar vita alla sincronizzazione dei messaggi su un dispositivo fisso. Grazie a tale sistema, inoltre, tutte le conversazioni saranno sempre aggiornate in tempo reale.