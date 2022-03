I prodotti sono in fortissima riduzione di prezzo da Unieuro, la nuova campagna promozionale convince tutti all’acquisto di nuovi dispositivi mettendo sul piatto un risparmio veramente interessante, che promette al consumatore finale addirittura un dispositivo completamente gratis.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo direttamente di Unieuro, possono tranquillamente essere completati da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un negozio, senza differenze territoriali di alcun tipo, oppure di affidarsi al sito ufficiale. In questo secondo caso, lo ricordiamo, sarà possibile ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa sarà superiore ai 49 euro.

Unieuro shock: solo oggi questi sono i migliori prezzi

Unieuro condivide una delle campagne promozionali più interessanti del periodo corrente, che ricordiamo è attiva fino al 27 marzo 2022, all’interno della quale è possibile pensare di ricevere addirittura un prodotto completamente gratis. Per ottenere a costo zero il nuovo Samsung Galaxy Tab A8, sarà infatti necessario acquistare un Galaxy S21 FE, pagandolo soli 679 euro. La consegna dell’omaggio avverrà direttamente in cassa; stesso discorso, se interessati, con il Samsung Galaxy S22, ma in questo caso la spesa complessiva sarà di 879 euro.

Le alternative più economiche non mancano, troviamo disponibili ad esempio Galaxy A52s a 299 euro, Galaxy A22 a 199 euro, Motorola Edge 30 Lite a 279 euro, Motorola E7 Power a soli 129 euro, Redmi Note 11 a 249 euro, Xiaomi 11T a 429 euro, Realme C11 a 119 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A74 a 219 euro e Honor 50 Lite a 249 euro, solamente per citarne alcuni. Tutti gli altri sconti sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale.