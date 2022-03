Anche in primavera le truffe legate ai principali istituti bancari rappresenteranno una minaccia immotante per gli italiani. Nel corso di queste ultime settimane, sono arrivate numerose segnalazione da parte dei clienti di Unicredit. L’attivismo da parte dei malintenzionati resta quindi una costante anche in questa prima parte del 2022.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

Il metodo messo in atto dai cybercriminali è sempre lo stesso. Gli utenti si fingono parte del gruppo assistenza di Unicredit ed inviano ai clienti della banca una serie di comunicazioni in cui vengono palesati scenari molto interessanti per i lettori, tra cui l’accredito in automatico sul conto corrente di cifre anche superiori ai 1000 euro.

L’obiettivo degli hacker è ovviamente molto semplice e scontato: spingere i clienti di Unicredit a cliccare su un apposito link in allegato alle mail. Chi clicca su queste mail mette seriamente in pericolo i propri dati riservati. Non è un caso se nelle ultime settimane gli episodi di furti d’identità online sono aumentati in maniera esponenziale.

Il rischio peggiore per i clienti di Unicredit resta quello legato ai propri risparmi. Con la possibile condivisione dei proprio dati per le operazioni di home banking, i correntisti potrebbero veder portato via il proprio credito sul conto anche in pochi secondi.

Altro scenario da non sottovalutare è infine quello per i servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Sempre attraverso il metodo dei finti accrediti, gli hacker riescono ad attivare esosi ed inutili servizi sullo smartphone di tutte le vittime con conto corrente di Unicredit.