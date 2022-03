Con l’aumento dell’interesse per le criptovalute, in particolare Bitcoin, vengono generati molti nuovi metodi per scambiarli. Le criptovalute sono ormai nelle menti di tutti coloro che cercano di entrare nel campo degli investimenti passivi.

Il valore storico raggiunto dalla criptovaluta è stato sufficiente per convincere le persone, sempre rimaste scettiche a riguardo. La tecnologia Blockchain ha raggiunto quasi ogni angolo del mondo ed è questo, in teoria, che rende famosa la criptovaluta.

Bitcoin e la sua adozione dall’anno scorso

Anche se le criptovalute hanno guadagnato valore d’acquisto dall’anno scorso, è ancora difficile acquistare token. Ciò si verifica perché molte società crittografiche sono regolamentate, il che causa molti ostacoli nella transazione. Anche l’acquisizione di Bitcoin è limitata dalle banche o da forme di pagamento alternative di proprietà del provider di criptovalute.

Tuttavia, un nuovo modo di avere Bitcoin è rinato attraverso le carte regalo. Gli utenti potrebbero aver riscattato buoni regalo in euro per un negozio fisico o buoni regalo per negozi online, ma vengono promossi buoni regalo in criptovaluta.

Poiché i cittadini sono abituati a utilizzare le carte regalo per servizi diversi, queste verranno utilizzate nel mercato delle criptovalute. Crypto Voucher è il pioniere di questo movimento con il suo mercato peer-to-peer. Questa azienda vuole creare un ponte tra criptovalute e buoni regalo per acquistare criptovalute più facilmente.

Con l’adozione di questi regali digitali, i nuovi investitori possono avere i loro Bitcoin, Ethereum o Dogecoin senza problemi. Tuttavia, Crypto Voucher non ha mostrato dettagli sulla sua iniziativa, ma è un progetto aperto. Questo piano potrebbe richiedere tempo per essere finalizzato perché necessita di studio e sostegno finanziario.

Le carte regalo in criptovaluta apriranno una nuova era finanziaria in cui migliaia di persone preferiranno le criptovalute al dollaro. L’investitore può approfittare del boom del Bitcoin che oggi oscilla intorno i 40000 euro.

Le criptovalute potrebbero decollare con questo sistema di acquisto più conveniente, tuttavia, per sfruttare il mercato delle criptovalute, il trader deve essere istruito. I bitcoin sono un mezzo di investimento, non una lotteria in cui investi oggi e possibilmente vinci domani.

Token come DOGE, Shiba Inu, Ethereum e ADA potrebbero essere considerati per completare lo scambio. Per ora, le criptovalute sono aumentate di valore da quando hanno perso il 50% del loro capitale alla fine di maggio. Il bitcoin si sta lentamente riprendendo tra le normative di Regno Unito, Cina e Giappone. Ma ha anche beneficiato del sostegno di El Salvador, Paraguay e Stati Uniti.