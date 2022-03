Ucraina: criminali senza pietà, ora la truffa si cela anche nelle donazioni per l'Ucraina

I truffatori spesso non hanno cuore né coscienza: stavolta per rubare hanno utilizzato un pretesto fin troppo recente. Più in particolare, costoro si stanno ampliamente approfittando delle donazioni a favore dell’Ucraina per agire in cattiva fede.

La Polizia di Stato quindi invita i cittadini a fare attenzione e a rivolgersi alla Polizia Postale o di collegarsi al suo sito. «L’emergenza umanitaria – spiegano appunto le figure autoritarie – sta generando una forte spinta di cittadini e associazioni ad effettuare donazioni e a dare disponibilità di accoglienza in favore del popolo ucraino. La Polizia Postale e delle Comunicazioni sta effettuando un’ampia attività di monitoraggio nel web, constatando tentativi di truffa prevalentemente attraverso l’utilizzo di sistemi di messaggistica istantanea».

Ucraina: l’avviso della Polizia