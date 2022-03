La nuova campagna promozionale di casa Trony riparte dal cosiddetto Sconto IVA, ovvero dalla possibilità di ricevere uno sconto fisso prestabilito, indipendentemente dalla tipologia o dalla categoria merceologica dei prodotti scelti.

I migliori prezzi bassi sono disponibili solamente in negozio, dovete infatti ricordare che i singoli acquisti potranno essere completati recandosi personalmente presso gli stessi, ma non sul sito ufficiale. In parallelo, tutti i prodotti non presentano limitazioni in termini di scorte disponibili, e quindi sarà possibile goderne anche in prossimità della data di scadenza effettiva.

Trony: ecco la nuova campagna promozionale

Sconti incredibili attendono tutti gli utenti che vogliono recarsi in questi giorni da Trony, con lo Sconto IVA, infatti, sarà possibile aggiungere al proprio carrello praticamente tutti i prodotti che più si desiderano, e ricevere in cambio una riduzione effettiva del 18,03% del prezzo originario di listino.

Se arrivati a questo punto vi stavate aspettando uno sconto del 22%, sappiate che avete fatto male i vostri conti, in quanto l’impatto dell’IVA sul valore finale del cartellino, è effettivamente inferiore ai suoi punti percentuale, data l’applicazione su un originario prezzo di listino più basso. Per favorire l’acquisto di specifici modelli, inoltre, Trony ha deciso di raddoppiare lo sconto IVA, proponendo uno sconto pari al 34% circa, ma solo su dispositivi selezionati; in questo secondo caso non basterà superare una cifra di spesa o similari. I dettagli e tutte le riduzioni, sono raccolte per comodità sul sito ufficiale.