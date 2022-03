Anche in primavera continua la grande sfida tra i gestori della telefonia mobile. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre mettono in campo una serie di vantaggiose promozioni per tutti i clienti nelle settimane a venire.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per marzo

L’occasione più interessante messa in campo da TIM resta la promozione TIM Wonder. Gli abbonati del gestore italiano che intendono sottoscrivere questa tariffa riceveranno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo di quest’offerta sarà di 7,99 euro al mese.

Vodafone ribatte a questa tariffa di TIM, rispolverando la sua grande offerta Special 100 Giga. Gli abbonati che attivano questa ricaricabile avranno consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri e 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo della promozione sarà di 9,99 euro al mese.

A ribattere alle tariffe di TIM e Vodafone c’è poi Iliad. Il provider ha previsto per tutti i suoi clienti la promozione Giga 120. Tutti i nuovi utenti del gestore francese avranno chiamate infinite verso tutti, SMS illimitati e 120 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo dell’offerta è di 9,99 euro.

A chiudere il pacchetto delle offerte low cost c’è WindTre con la sua WindTre Star+. I clienti che attivano questa promozione riceveranno chiamate e SMS infiniti con 70 Giga per internet al costo di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.