Fino al prossimo 31 marzo 2022 l’operatore Tim, salvo cambiamenti nella prossima settimana, proporrà delle nuove offerte presso tutti i negozi aderenti. Stiamo parlando delle nuove versioni ricaricabili denominate TIM Supreme New a 7,99 euro al mese, TIM Special LE e TIM Super LE.

Queste offerte sono attivabili anche dai nuovi clienti che provengono da determinati operatori. Andiamo a scoprire insieme cosa prevedono.

Tim: nuove offerte fino al 31 marzo 2022

Partiamo subito con la Supreme New che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile al costo di 7,99 euro al mese per i nuovi clienti TIM di rete mobile che provengono da Fastweb e alcuni operatori virtuali. Il costo di attivazione è gratuito.

L’offerta Special LE prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile al costo di 9,99 euro al mese per i nuovi clienti TIM di rete mobile che provengono da iliad e alcuni operatori virtuali. In questo caso il costo di attivazione è pari a 5 euro. Continuiamo con la Super LE con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese per i nuovi clienti TIM di rete mobile che provengono da Fastweb e alcuni operatori virtuali. Anche in questo caso l’attivazione è 5 euro.

Con queste offerte i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM sono inclusi e gratuiti. In caso di attivazione di una nuova SIM, dal 30 Maggio 2021 il profilo tariffario attivo è TIM Base19, che prevede un costo di 1,99 euro al mese.