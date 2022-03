Lo scorso anno il noto produttore tech Motorola ha presentato ufficialmente il medio di gamma Motorola Moto G 5G. Quest’anno l’azienda ha intenzione di fare il bis, presentando una versione aggiornata al 2022. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il noto leaker OnLeaks ha pubblicato alcune immagini renders con tanto di presunte specifiche tecniche.

Motorola si appresta ad annunciare il nuovo Moto G 5G 2022: ecco quanto è emerso

Un nuovo smartphone di fascia media a marchio Motorola è all’orizzonte. Come già accennato, si tratta del prossimo mid-range Motorola Moto G 5G 2022 e il noto leaker OnLeaks ha da poco pubblicato in rete alcune immagini renders realizzate in collaborazione con Prepp.in.

Osservando i renders in questione, possiamo notare come il design non si discosterà molto da quello presente sugli smartphone dell’azienda. La parte frontale è infatti occupata da un ampio display con una diagonale da 6.6 pollici e con un foro centrale per la selfie camera.

La parte posteriore avrà invece un modulo fotografico con tre sensori fotografici e al centro sarà collocato il logo Motorola. Nello specifico, ci saranno un sensore primario da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Le altre presunte specifiche tecniche includono il SoC Snapdragon 750G, una batteria da 5000 mAh, tagli di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibili tramite scheda microSD, il jack audio per le cuffie e un sensore biometrico laterale. Secondo i rumors, infine, il prossimo Motorola Moto G 5G 2022 sarà distribuito ad un prezzo di circa 275 euro.