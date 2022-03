Il Centro di ricerca e sviluppo Mercedes-Benz di Pechino sta ampliando rapidamente il suo know how arrivando ad espandersi anche in Cina. Oltre alle funzioni chiave di ricerca e sviluppo, nuovi ruoli e responsabilità includono la gestione del programma, nonché la gestione della qualità degli approvvigionamenti e dei fornitori per i prodotti realizzati per il mercato locale cinese.

Prof. Dr. Thomas Weber, Membro del Consiglio di Amministrazione di Daimler AG, responsabile Ricerca e Sviluppo di Gruppo e Ricerca e Sviluppo Mercedes-Benz: “Con 10 anni di attività di ricerca e sviluppo locali, Mercedes-Benz Research & Development China non è solo parte integrante parte della rete di ricerca del gruppo Daimler, ma svolge un ruolo chiave nella comprensione delle aspettative dei clienti cinesi e delle esigenze locali. Questa esperienza ci dà direttamente un vantaggio competitivo duraturo e la competenza per sviluppare prodotti su misura per il mercato locale. Per soddisfare l’importanza del mercato cinese, stiamo costantemente espandendo e costruendo una forza lavoro intelligente”.

La tedesca Mercedes-Benz Group AG ha dichiarato venerdì di aver aperto un centro di ricerca e sviluppo (R&S) a Shanghai che si concentrerà sulla tecnologia della mobilità.

Garantirà molti posti di lavoro

Il centro, la sua seconda struttura di ricerca e sviluppo in Cina, lavorerà in settori tecnologici come connettività, guida automatizzata e big data, ha affermato la società in una nota.

Mercedes-Benz non ha elaborato l’entità del suo investimento nel nuovo centro tecnologico, né quanti ingegneri intende eventualmente assumere per la nuova sede.

Nella dichiarazione si afferma che “mira ad attrarre centinaia di nuovi talenti tecnologici“.

L’istituzione di un nuovo centro tecnologico di Shanghai segue la mossa dello scorso anno da parte della casa automobilistica tedesca di aggiornare in modo significativo le sue capacità di ricerca e sviluppo a Pechino, aprendo una nuova struttura di ricerca e sviluppo nella capitale cinese.

Con 1.000 ingegneri, la nuova struttura tecnologica di Pechino è più di tre volte più grande di quella aperta da Mercedes-Benz nel 2014 e la prima al di fuori della Germania che è tecnicamente più “alla pari” con la sede di ricerca e sviluppo vicino a Stoccarda.