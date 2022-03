MediaWorld ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, proponendo al pubblico italiano una nuovissima serie di sconti fortemente interessanti, ed arricchiti con prezzi ai minimi storici su tantissimi prodotti di tecnologia generale.

Il volantino che ogni utente stava effettivamente aspettando è arrivato, i prezzi sono bassi e sopratutto appaiono sin da subito alla portata di tutti coloro che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo. La campagna promozionale risulta infatti disponibile sull’intero territorio nazionale, senza differenze regionali o locali; in parallelo, lo ricordiamo, coloro che vorranno acquistare dal sito ufficiale, potranno ricevere la merce presso il proprio domicilio, ma pagando una piccola quota.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon gratis, li trovate in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale.

MediaWorld da urlo: nuove offerte per tutti gli utenti

Gli sconti del volantino MediaWorld fanno sognare gli utenti che da tempo speravano di risparmiare davvero il più possibile, arrivano infatti prodotti scontati di ogni fascia di prezzo, dai top di gamma, sino ai più economici disponibili sul mercato. Partendo proprio da quest’ultimi, si potranno spendere al massimo 299 euro per acquistare Galaxy A52, Galaxy A12 o anche Galaxy A52s.

L’attenzione, tuttavia, è interamente catturata dalla presenza di un prodotto gratis, stiamo ovviamente parlando del tablet Galaxy Tab A8, letteralmente regalato con l’acquisto di Samsung Galaxy S21 FE a 679 euro o Galaxy S22 al prezzo finale di 879 euro. L’occasione è ghiottissima, per questo motivo non dovete assolutamente lasciarvela scappare, aprendo il prima possibile il sito ufficiale per visionare quali sono i migliori prezzi in circolazione.