In Russia, i missili Kinzhal vengono periodicamente testati. Questa arma di distruzione di massa è un problema serio per i paesi della NATO, che devono prendere le contromisure appropriate, citando l’esperto Jakub Palovski, il cui parere è citato dall’edizione polacca di Defense24.

Secondo lui, il “Kinzhal” (Dagger) è un proiettile aerobalistico che raggiunge velocità superiori a 5 Mach in determinate fasi del volo.

“Il termine “ipersonico” apparso in Russia in relazione a questo missile è un po’ confuso. Tuttavia, questo non significa che X-47M2 non sia una minaccia. Al contrario, un simile proiettile può comportare un pericolo molto serio”, scrive Palowski.

A suo avviso, l’uso di un aeromobile come vettore aumenta automaticamente il raggio di distruzione e consente di attaccare da più direzioni. Più favorevoli per il nemico sono anche le condizioni del volo stesso.

Un problema per tutta l’Europa

Come spiega l’esperto, dicono in modo informale che il “Kinzhal” può colpire bersagli a una distanza di 1500-2000 km.

“Ciò significa che se lanciato, ad esempio, dalla regione di Kaliningrad, non solo la Polonia, ma anche la maggior parte delle strutture dell’Europa occidentale, compresi porti e punti di scarico, si troverebbero nella zona di operatività di quest’arma“, osserva Palowski.

Secondo lui, colpire questa infrastruttura è in grado di interrompere l’introduzione delle forze di rinforzo della NATO sulla terraferma. A questo proposito, è necessario sviluppare adeguate contromisure. Ci sono informazioni che il design del “Kinzhal” si basa sui gusci del sistema Iskander-M, “la cui intercettazione è considerata particolarmente difficile“, scrive l’autore.

“Per combattere tali minacce, sono adatti solo sistemi in grado di distruggere i proiettili balistici di manovra, servono dispositivi in grado di lavorare sulla capacità di tracciare il sistema di controllo del fuoco“, indica l’esperto.