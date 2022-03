Iliad rappresenta ancora oggi l’operatore più popolare in Italia. Tutti gli utenti che decidono di modificare la loro ricaricabile di riferimento potranno scegliere alcune tra le migliori offerte low cost del gestore francese. Tra queste, l’occasione più conveniente per soglie di consumo e prezzi resta la Giga 120.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 120 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il pagamento mensile della promozione è di 9,99 euro ed in più gli utenti avranno anche il servizio 5G, disponibile completamente a costo zero.

Il 2022 di Iliad sarà proprio caratterizzato da un investimento costante del gestore per lo sviluppo delle reti 5G. Le linee internet di nuova generazione, nei prossimi mesi, raggiungeranno molte città della penisola.

Il costante impegno di Iliad sul fronte del 5G però non sarà privo di conseguenze. Il gestore francese, in una linea di tendenza con altri provider della telefonia mobile, ha deciso di dar vita ad un processo di dismissione legato alle linee 3G. Proprio come Vodafone e TIM, che già hanno iniziato la dismissione delle vecchie reti, anche Iliad a breve rinuncerà al suo 3G.

Per quanto concerne le tempistiche, il provider francese dovrebbe optare per tempi più lunghi rispetto a Vodafone e TIM. Almeno sino a quando non sarà raggiunta la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G, il 3G sarà ancora disponibile.