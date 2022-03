Horizon Index: è arrivata l'app che vi farà pagare l'auto ad un costo bassissimo

Il suo nome è Horizon Index e segnerà l’inizio della rivoluzione nel mondo delle auto. Apparentemente risulta essere una semplice piattaforma, in realtà però si tratta di un indice costruito tramite un algoritmo certificato il quale raccoglie l’andamento medio dei canoni di tutte le offerte di noleggio online a lungo termine. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Horizon Index: come funziona la piattaforma del business

Nello specifico, Horizon Index confronta i canoni di noleggio per ogni modello prescelto, dopodiché suggerisce il momento perfetto per prendere l’auto desiderata ed indica il risparmio relativo. Il progetto è nato appunto dalla società attiva nel noleggio auto a lungo termine Horizon Automotive e permette inoltre di scoprire il momento giusto per noleggiare l’auto dei propri desideri. Per intenderci, è la stessa tecnica che muove gli acquisti nei mercati azionari.

È la prima volta che ciò accade in Italia: la tecnologia digitale si allinea ai dealers che sono partner di Horizon, dando così vita ad un modello di business. Per quanto riguarda invece l’algoritmo, questo è costruito su un sistema di ‘data scraping’, che tiene sotto controllo la disponibilità online in base a modello e versione, con le stesse caratteristiche contrattuali. Tra i criteri vi sono i km, la durata e l’anticipo. Se il prezzo del canone di noleggio è conveniente, viene segnalato all’interno del sito attraverso un’icona che mostra all’utente il grado di risparmio ottenibile.

Sul sito di Horizon vi sono svariate offerte per auto anche di primissimo livello, come per esempio la Jeep Renegade, la Volkswagen T-Roc, l’Alfa Romeo Stelvio e la Skoda Kamiq.