Dopo Honor 50 e Honor Magic 4, l’azienda è pronta al lancio di nuovi smartphone dotati dei servizi Google. La nuova gamma si chiamerà “Serie X” e verrà presentata il 29 marzo 2022.

L’annuncio è stato dato direttamente da Honor tramite il sito ufficiale ed il messaggio inviato è piuttosto chiaro: “Pronti ad andare oltre”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Honor: il 29 marzo 2022 arriverà un nuovo smartphone

Ulteriori dettagli non si conoscono, tuttavia appare probabile che l’azienda abbia intenzione di lanciare smartphone di fascia medio/bassa al fine di riconquistare quote di mercato. I dispositivi in questione dovrebbero essere Honor X9 5G, Honor X8 e Honor X7. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, però, ci sarà da attendere il debutto ufficiale.

Una buona notizia, comunque, per tutti coloro che attendevano il ritorno di Honor nel mercato entry-level. Difatti, nel corso degli anni sono state certamente apprezzate le funzionalità e la versatilità fornite da Honor con la Magic UI. Nella stessa giornata arriverà ufficialmente anche Magic 4 LITE, il nuovo mediogamma del colosso cinese.

Il mediogamma dovrebbe avere uno schermo LCD con tecnologia TFT da ben 6,81 pollici con risoluzione FullHD+ da ben 2388×1080 pixel. Non mancherà una densità di pixel per pollice di 483 PPI e refresh rate da 120 Hz. Anteriormente invece, avrà una snapper selfie da 60 Mega. Cornici sottili ma mento pronunciato, come da tradizione. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli.