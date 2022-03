Il volantino di casa Expert ricalca e riprende alla perfezione tutti i desideri dei tantissimi utenti italiani che da tempo volevano acquistare nuovi prodotti di tecnologia, cercando di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato.

La campagna promozionale riparte proprio da qui, proponendosi come validissima alternativa alle ultime offerte delle dirette concorrenti, in primis Unieuro, e garantendo l’accessibilità dal sito ufficiale, il quale però richiede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (indipendentemente dalla cifra raggiunta).

Expert: offerte e prezzi da non credere

Spendere poco con Expert potrebbe essere davvero molto semplice per tutti gli utenti, grazie ad un volantino che non sembra avere assolutamente rivali sul territorio nazionale. I migliori prezzi partono dai prodotti più performanti, in particolare troviamo lo Xiaomi 11 Lite, un modello del 2021, caratterizzato da ottime prestazioni, anche fotografiche, e da un eccellente display AMOLED, in vendita al prezzo finale di soli 349 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti a modelli decisamente meno costosi, quali possono essere Realme 8, Wiko Y62 Plus, Galaxy A52, Vivo Y33s, Realme 8i o anche il recentissimo Vivo Y76, tutti disponibili a meno di 300 euro. Questo e molto altro ancora è incluso in un volantino expert che vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, proponendo prezzi sempre più bassi ed economici per tutti gli utenti. Se volete scoprire e conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordatevi di aprire quanto prima il sito ufficiale.