Il prezzo al dettaglio della componente energia è aumentato all’interno delle nostra mura domestica così come fuori casa. Si parla di Enel X e del nuovo listino applicabile alle ricariche per le auto elettriche in vigore già dal 7 Marzo scorso. Non tutti potrebbero saperlo ma per chi non dispone di un abbonamento è in atto un severo aumento dei prezzi che si ripercuote in maniera significativa sul portafogli. Ecco i nuovi prezzari del fornitore.

Enel X: quanto costa fare un rifornimento adesso

Fare una ricarica auto elettrica completa con Enel X costa parecchio a fronte della mancanza di un abbonamento attivo. Lo comunica la stessa società che da qualche settimana ha già reso disponibili i nuovi prezzi per tutti i clienti. In questo caso si annuncia quanto segue:

Ricarica AC: 0,58 euro a kWh

Ricarica DC fino a 100 kW: 0,68 euro a kWh

Ricarica DC fino a 150 kW: 0,75 euro a kWh

HPC oltre 150 kW: 0,79 euro a kWh

Contro i 0.40 euro per ogni KWh in AC e per le DC fino a 50 KWh a 0.50 euro si configurano ora questi nuovi listini. Aumenti importanti dunque mentre i piani in abbonamento mantengono per ora questo andamento:

Flat Small: 25 euro al mese per 70 kWh

Flat Large: 45 euro al mese per 145 kWh

Lo stesso per i piani OpenCharge per ricaricare da casa:

OpenCharge 20: 50 euro al mese

OpenCharge 50: 80 euro al mese

OpenCharge 75: 120 euro al mese

Le tariffe UE di Enel X, invece, vengono a costare: