Lo scorso sabato 19 marzo 2022 si è celebrata la giornata della festa del papà e per questa occasione DAZN ha pensato ad un’iniziativa molto interessante. In particolare, soltanto fino ad oggi sarà possibile ottenere 3 mesi di abbonamento a metà prezzo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

DAZN: 3 mesi di abbonamento alla piattaforma a metà prezzo soltanto fino a oggi

Per la festa del papà DAZN ha deciso di fare una sorta di regalo agli utenti. Come già accennato, a partire da sabato scorso e soltanto fino ad oggi sarà possibile ottenere tre mesi di abbonamento alla nota piattaforma di streaming a metà prezzo, con uno sconto pari al 50% rispetto al prezzo standard.

Potranno cogliere questa opportunità irripetibile tutti i nuovi clienti che non hanno mai sottoscritto l’abbonamento. In questo modo, gli utenti che sfrutteranno l’iniziativa potranno pagare ogni mese per tre mesi 14,99 euro anziché 29,99 euro.

Si tratta di una iniziativa molto interessante e che permette a tutti i nuovi clienti di accedere a tutti i contenuti presenti su DAZN. Tra questi, vi ricordiamo ad esempio la disponibilità di tutte le partite del campionato di calcio della Serie A, le partite di Europa League e le partite della Serie B.

Ma come è possibile ottenere i primi 3 mesi di abbonamento a metà prezzo? Gli interessati dovranno semplicemente recarsi sul sito ufficiale di DAZN. Qui, basterà creare un account personale e scegliere il metodo di pagamento preferito. Vi ricordiamo comunque che, una volta che saranno finiti i 3 mesi a metà prezzo, l’abbonamento mensile tornerà ad avere un costo di 29,99 euro.