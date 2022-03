Carrefour mette gli utenti italiani in condizione di riuscire a risparmiare molto più di quanto avrebbero mai immaginato, in questi giorni ha difatti lanciato una campagna promozionale veramente specialissima, con prezzi alla portata di tutti.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere effettuati solamente da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, a prescindere dalla regione di appartenenza. In parallelo, comunque, ricordiamo che i prodotti sono tutti distribuiti alle normali condizioni di vendita, quali sono no brand con garanzia di 24 mesi.

Carrefour: le offerte sono veramente incredibili

Nuove offerte sono alla portata di tutti gli utenti, la maggior parte riguardano elettrodomestici e prodotti per la casa, solo una è legata alla telefonia mobile. Non stiamo parlando del classico smartphone, ma di uno smartwatch dal prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire.

Il prodotto in questione viene proposto a soli 17,90 euro, ed è caratterizzato da specifiche tecniche ovviamente di basso livello, ma non per questo meno interessanti. Il brand è praticamente sconosciuto, tuttavia è possibile affidarsi pienamente ad un prodotto con display IPS LCD completamente touchscreen, le normali misurazioni, quali sono passi, distanza percorsa e calorie bruciate, oltre al monitoraggio del sonno e del battito cardiaco. Tutto questo ad un prezzo veramente bassissimo, che comprende anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per coprire ogni eventuale difetto di fabbrica registrato nel corso della prova.